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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۴۸

استخر شنا در میان پر برف ترین منطقه کشور ساخته می شود

استخر شنا در میان پر برف ترین منطقه کشور ساخته می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استخر شنا در شهرستان کوهرنگ از توابع استان چهار محال وبختیاری ساخته می شود.

فرماندار کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کوهرنگ، اظهار داشت: استخرشنا با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال در این شهرستان ساخته می شود.

حمید رضا فروزنده با بیان اینکه این مکان ورزشی تفریحی از مصوبات دولت در این شهرستان است، افزود: تمام هماهنگیها و تخصیص اعتبارانجام شده است و با پایان فصل سرما در این شهرستان، ساخت این مکان آغاز می شود. 

وی عنوان کرد: شهرستان کوهرنگ ظرفیت و توانمندی بالایی در زمینه های اقتصادی، گردشگری، ورزشهای آبی و برفی را دارا است.

شهرستان کوهرنگ سرد ترین و پر برفترین شهرستان در فصل زمستان است و سرچشمه دو رود زاینده رود و کارون  و 10درصد آب شرب  کشور را تامین می کند.

فاصله شهرستان کوهرنگ تا شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری 85 کیلومتر است. 

کد مطلب 795545

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