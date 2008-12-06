استخر شنا در میان پر برف ترین منطقه کشور ساخته می شود

فرماندار کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در کوهرنگ، اظهار داشت: استخرشنا با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال در این شهرستان ساخته می شود.

حمید رضا فروزنده با بیان اینکه این مکان ورزشی تفریحی از مصوبات دولت در این شهرستان است، افزود: تمام هماهنگیها و تخصیص اعتبارانجام شده است و با پایان فصل سرما در این شهرستان، ساخت این مکان آغاز می شود.

وی عنوان کرد: شهرستان کوهرنگ ظرفیت و توانمندی بالایی در زمینه های اقتصادی، گردشگری، ورزشهای آبی و برفی را دارا است.

شهرستان کوهرنگ سرد ترین و پر برفترین شهرستان در فصل زمستان است و سرچشمه دو رود زاینده رود و کارون و 10درصد آب شرب کشور را تامین می کند.

فاصله شهرستان کوهرنگ تا شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری 85 کیلومتر است.