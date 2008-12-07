سرانه تخت بیمارستانی در شهریار باید افزایش یابد

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در سطح کشور به ازای هر 530 نفر، در استان تهران به ازای هر 430 نفر و در شهرستان شهریار به ازای هر سه هزار و 600 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد.

وی افزود: طی نشستی با وزیر بهداشت خواستار افزایش تختهای بیمارستانی و امکانات بهداشتی و درمانی شدیم که امدی است نتایج آن در آینده ای نزدیک نمایان شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: عملیات احداث بیمارستان313 تخت خوابی شهریار که 17 سال پیش کلنگ آن به زمین خورده شد، با دستور وزیر بهداشت و رئیس جمهور به سرعت پیش رفت و طی یک ماه آینده سقف طبقه اول این بیمارستان به زمین زده می شود.

گروسی بیان داشت: متاسفانه احادث بیمارستان بزرگی در شهر ملارد طبق مصوبه هیئت دولت، به ایجاد یک مرکز بهداشتی و درمانی منتهی شده است که به طور حتم احداث بیمارستان مجهز و تخصصی در بخش ملارد در دور دوم سفر رئیس جموهر و هیئت دولت به شهرستان نهایی می شود.

نماینده مردم شهریار در مجلس عنوان کرد: در راستای افزایش پایگاه اورژانسهای جاده ای، هم اکنون دو پایگاه با جانمایی زمین و تحویل کانکس، هم اکنون در حال استقرار است.