پرواز کبوتران سفید برای خبرنگاران/ نامگذاری بوستانی بنام شهدای رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای سیاستگذاری ستاد بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه در این مراسم از نامگذاری بوستانی به نام شهدای اصحاب رسانه خبر داد که با همکاری شهرداری تهران صورت گرفته است.



وی‌ افزود: با مساعدت و همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز تمبر یادبود شهدای اصحاب رسانه در دهه فجر امسال منتشر خواهد شد.



حمید کیانی با اشاره به فعالیت دایمی ستاد بزرگداشت شهدای اصحاب رسانه در فرهنگسرای رسانه هدف از فعالیت این ستاد را رسیدگی به امور فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی خانواده‌های شهدای اصحاب رسانه عنوان کرد و گفت: مسئولیت این ستاد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است.



این مراسم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، برخی مسئولان کشوری و لشکری، روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان و دست اندرکاران رسانه در قطعه 50 بهشت زهرا تهران برگزار شد.



هواپیمای حامل جمعی از خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران رسانه‌های گروهی که روز 15 آذر ماه 84 برای پوشش خبری رزمایش پیامبر اعظم (ص) به بندرعباس اعزام شده بود دقایقی پس از پرواز دچار سانحه شد و در شهرک توحید نیروی هوایی ارتش سقوط کرد و همه سرنشینان آن شهید شدند.

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