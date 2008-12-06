ایجاد رشته نانوفیزیک در دانشگاه شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی شاهرود از ترم مهر ماه سال جاری در مقطع کارشناسی ارشد نانوفیزیک و با هدف کاربردی کردن مسائل علمی و تحقیقاتی در زمینه فناوری نانو و استفاده از پتانسیل های موجود در دانشکده فیزیک اقدام به پذیرش دانشجو کرده است.

این رشته دارای 32 واحد شامل 9 واحد اجباری، شش واحد اجباری تخصصی، هشت واحد اختیاری، هشت واحد پایان‌نامه و یک واحد سمینار ‌است که توسط 14 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود و یک استاد مدعو ارائه می شود.

دروس اجباری این رشته، مکانیک کوانتومی و مکانیک آماری پیشرفته و دروس اجباری تخصصی شامل فیزیک جامد پیشرفته، فیزیک محاسباتی سیستمهای نانومتری و آزمایشگاه نانوفیزیک است.

دروس اختیاری که برای این رشته در نظر گرفته شده‌است نیز شامل فیزیک نیمه هادیهای نانوساختار، خواص مغناطیس مواد، فیزیک لایه های فوق نازک، روشهای آنالیز نانو ساختارها، نانو ذرات و کاربردهای آنها، طیف سنجی لیزری، فیزیک و نانوفناوری قطعات و الکترودینامیک می شود.