بایرن مونیخ با شکست صدرنشین به قهرمانی نیم فصل نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ دیشب در دیدار آغازین هفته شانزدهم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر یک مقابل هوفنهایم، صدرنشین رقابت های بوندس لیگا، پیروز شد و به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد.

هوفنهایم با گل دقیقه 49 "وداد ایبسویچ" از میزبان خود پیش بود اما "فیلیپ لام" در دقیقه 60 بازی را به تساوی کشید. در حالی که تماشاگران حاضر در " آلیانز آرنا" به نتیجه تساوی رضایت داده بودند و آماده ترک ورزشگاه می شدند ، لوکا تونی گل برتری بایرن را به ثمر رساند تا این تیم 34 امتیازی شود و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به هوفنهایم در رده دوم جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا قرار بگیرد.

از این دیدار 69 هزار تماشاگر دیدن کردند. بایرن هفته آینده با اشتوتگارت دیدار می کند و هوفنهایم میزبان شالکه است.

در ادامه این رقابت ها امشب و فرداشب بازی های زیر برگزار می شود:

* آرمنیا بیله فلد - بروسیا دورتموند

* اینتراخت فرانکفورت - بوخوم

* انرگی کوتبوس - اشتوتگارت

* کارلسروهه - وردربرمن

* مونشن گلادباخ - بایر لورکوزن

* شالکه - هرتابرلین

یکشنبه 17/9/87

* کلن - هامبورگ

* ولفسبورگ - هانوفر

جدول رده بندی:

1- هوفنهایم 34 امتیاز- تفاضل گل 19+

2- بایرن مونیخ 34 امتیاز- تفاضل گل 15+

3- هرتابرلین 30 امتیاز

4- بایرلورکوزن 28 امتیاز

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16- بوخوم 11 امتیاز- تفاضل گل 6-

17- مونشن گلادباخ 11 امتیاز- تفاضل گل 14-

18- کارلسروهه 10 امتیاز