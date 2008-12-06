آرش میراسماعیلی پس از خداحافظی از دنیای قهرمانی جودو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سال‌ها در خدمت جودو ایران بوده و همانند یک سرباز تنها هدفم کسب افتخار برای کشورم و خوشحال کردن دل هموطنانم بوده است.

وی ادامه داد: با پیشتیبانی و دعای خیر همین مردم در طول سال‌ها حضور در تیم ملی جودو به تمام آرزوهایم از جمله مدال‌های جهانی و آسیایی دست یافته ام و تنها به مدال المپیک نرسیدم اما تلاش می کنم در لباس مربیگری این افتخار را برای ورزش ایران به دست آورم .

سرمربی فعلی تیم ملی جودو با بیان اینکه مردم ایران قدردان زحمات قهرمانان خود هستند، اظهار داشت: پس از المپیک 2004 آتن متوجه شدم مردم ایران بدون مدال نیز ورزشکاران خود را دوست داشته و همواره در این 10 ساله مدیون محبت آنان بوده‌ام.

وی در پایان گفت: برد و باخت در ورزش امری طبیعی است اما خوشحالم که مدال‌های فراوانی برای جودو ایران به ارمغان آوردم و همواره مورد محبت مردم بوده‌ام. از این پس با تمام توان به دنبال این هستم تا تجربیاتم را در اختیار جوانان قرار دهم.