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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۹:۰۹

میراسماعیلی در گفتگو با مهر:

خداحافظی از جودو دشوار بود / ملت ایران قدر قهرمانان خود را می‌دانند

خداحافظی از جودو دشوار بود / ملت ایران قدر قهرمانان خود را می‌دانند

سرگروه پیشین تیم ملی جودو گفت: لحظه خداحافظی برای هر قهرمانی سخت است اما تمام ورزشکاران روزی به جایی می رسند که باید از دنیای قهرمانی کنار بروند.

آرش میراسماعیلی پس از خداحافظی از دنیای قهرمانی جودو با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سال‌ها در خدمت جودو ایران بوده و همانند یک سرباز تنها هدفم کسب افتخار برای کشورم و خوشحال کردن دل هموطنانم بوده است.

وی ادامه داد: با پیشتیبانی و دعای خیر همین مردم در طول سال‌ها حضور در تیم ملی جودو به تمام آرزوهایم از جمله مدال‌های جهانی و آسیایی دست یافته ام و تنها به مدال المپیک نرسیدم اما تلاش می کنم در لباس مربیگری این افتخار را برای ورزش ایران به دست آورم .

سرمربی فعلی تیم ملی جودو با بیان اینکه مردم ایران قدردان زحمات قهرمانان خود هستند، اظهار داشت: پس از المپیک 2004 آتن متوجه شدم مردم ایران بدون مدال نیز ورزشکاران خود را دوست داشته و همواره در این 10 ساله مدیون محبت آنان بوده‌ام.

وی در پایان گفت: برد و باخت در ورزش امری طبیعی است اما خوشحالم که مدال‌های فراوانی برای جودو ایران به ارمغان آوردم و همواره مورد محبت مردم بوده‌ام. از این پس با تمام توان به دنبال این هستم تا تجربیاتم را در اختیار جوانان قرار دهم.

کد مطلب 795583

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