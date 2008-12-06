آمریکا سپر موشکی خود را آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پنتاگون اعلام کرد که برای آزمایش سامانه دفاعی خود که قرار است آن را در اروپای شرقی گسترش دهد، در یک حمله فرضی، یک موشک دوربرد را با موفقیت رهگیری کرده است.

" پاتریک اوریلی" مدیر آژانس دفاع موشکی پنتاگون روز گذشته گفت:" این بزرگترین و پیچیده ترین وظیفه ای بود که ما تاکنون انجام داده ایم."

وی افزود:" اما استقرار اقدامهای متقابل کار بسیار دشواری است. امروزه تهدیدهای زیادی وجود دارند که اقدامهای متقابل ندارند."

" برایان وایتمن" سخنگوی پنتاگون گفت: این آزمایش ساعت 3:29 دقیقه بعدازظهر ( 2:29 دقیقه به وقت گرینویچ) انجام شد و هشتمین رهگیری موفقیت آمیز در 13 آزمایش انجام شده از سال 1999 به شمار می رود که آخرین آزمایش موفقیت آمیز در سپتامبر سال 2007 انجام شد.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قرار دهند، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.