تأمین هزینه های مدرسه از جیب اولیای دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله همزمان با بازگشایی مدارس، مسئولان آموزش و پرورش اخذ شهریه از والدین دانش آموزان را خلاف اصل 30 قانون اساسی عنوان می کنند و با تاکید و هشدار ظاهری عنوان می کنند که هیچ مدرسه ای حق دریافت شهریه اجباری را ندارد.

سرانه هردانش آموز در سال تحصیلی جاری همچون سال گذشته بین 10 تا 15 هزار تومان است که به تازگی اعتبار سال گذشته به مدارس پرداخت شده واعتبار امسال نیز هنوز واریز نشده است.

این در حالی است که موضوع اخذ وجوه نقدی و غیر نقدی توسط مدیران مدارس همواره یکی از اصلی ترین معضلات آموزش و پرورش قلمداد می شود و مسئولان بعد از آگاه شدن از موارد اینچنینی واکنشهای نه چندان مناسبی در قبال آن از خود نشان می دهند.

مادر دانش آموز یکی از مدارس منطقه 5 تهران با بیان اینکه مدرسه فرزندش به بهانه برگزاری کلاسهای تقویتی درخواست 56 هزار تومان کرده است گفت: بعد از مراجعه به مدرسه برای مطلع شدن از ساعت کلاسهای پسرم مسئولان مدرسه عنوان کردند که کلاسها در غالب ساعتهای درسی است و دانش آموزان مثل روزهای عادی تا ساعت یک بعد از ظهر در مدرسه هستند.

کسری بودجه 6 هزار و 700 میلیاردی در سال گذشته و عدم تامین بودجه سال جاری باعث بروز مشکلات مالی شدید در مدارس شده و مدیران مدارس را وادار به اخذ شهریه تحت عناوین مختلف از والدین کرده است.

مدیران مدارس در بسیاری از مدارس تهران و حتی سراسر کشور تلاش می کنند تا با تأمین برخی از هزینه های اساسی مدارس از طریق دریافت مستقیم از اولیای دانش آموزان به نحوی مایحتاج مدارس خود را نه از طریق کمکهای داوطلبانه مردمی بلکه تحت عناوینی همچون برگزاری کلاسهای تقویتی و فوق برنامه تامین کنند.

موضوعی که همواره پس از ابراز نارضایتی والدین و رسانه ای شدن آن از سوی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش به عنوان شهریه برگزاری کلاسهای تقویتی عنوان می شود و دریافت وجوه نقد در امور دیگر از سوی مسئولان آموزش و پرورش به شدت تکذیب می شود.

همچنین مسئولان مدارس به والدین دانش آموزان تاکید می کنند که شرکت در کلاسهای تقویتی اجباری است و شهریه آن باید پرداخت شود.

در این باره مادر یکی از دانش آموزان ابتدایی منطقه 14 شهر تهران با اشاره به اینکه مدرسه فرزندش خواهان 30هزار تومان شهریه شده است به خبرنگار مهر می گوید: مسئولان مدرسه عنوان می کنند که این شهریه خرج امور عادی مدرسه می شود و چون امسال با کمبود مالی مواجه شدند برای رفع مشکلات مدرسه به کمک مالی والدین نیاز دارند.

بنا بر ادعای این شهروند مسئولان این مدارس از والدین دانش آموزان خواسته اند که به سازمان آموزش و پرورش یا وزارتخانه برای مطرح کردن این موضوع مراجعه نکنند.

پس از مشاهده عینی این موارد خبرنگار مهر با مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران تماس گرفت تا درباره تعداد مدارس متخلف در اخذ شهریه و نحوه برخورد با آنها جویا شود که "حسین محمد اصغری" گفت: اجازه مصاحبه ندارم و نمی توانم پاسخگوی شما باشم. به من گفته اند که راجع به این مسئله صحبت نکنم.

این در حالی است که معاون جذب مشارکتهای مردمی انجمن اولیا و مربیان در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر اخذ شهریه اجباری به انجمن مرکزی اولیا و مربیان نیامده است.

نصیری تنها به این نکته بسنده کرد که مدیران مدارس حق دریافت شهریه اجباری ندارند و همه کمکها باید داوطلبانه باشد و از پیش بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخلف در اخذ شهریه و یا دریافت کمکهای مردمی از سوی انجمن مرکزی اولیا و مربیان سخن نگفت.

با توجه به کسری بودجه کلان آموزش و پرورش در سال گذشته و عدم تامین بودجه سال جاری و به دنبال آن عدم پرداخت سرانه دانش آموزی به مدارس قطعا مدیران با کمبود شدید مالی روبرو هستند و برای حل مشکلات خود دست به دامان والدین می شوند. اما توقعی که از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابع آن می رود این است که به دنبال راه حلی برای سازماندهی کمکهای مردمی باشند تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.

عدم پرداخت به موقع سرانه دانش آموزی مدارس طی دوسال اخیر یکی از دلایل نمایندگان مجلس در طرح دوباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.