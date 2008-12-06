رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب: اقامه نماز در مدارس نباید تحمیلی باشد

دکتر محمد علی آذرشب رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های اسلام ایجاد فضای روحی در جامعه است که این برنامه می تواند از راه نماز جماعت، دعاهای جمعی و یا دعوت به حج اجرایی شود. این فضاهای روحی و عبادات جمعی مورد تأکید اسلام است چرا که جامعه را آکنده از فضای روحی می سازد.

دکتر آذرشب گفت: در بین دانش آموزان به واسطه نماز در مدارس، نوعی همدلی و احساس اشتراک معنوی ایجاد خواهد شد و این همنوایی روحی باید بین افراد جامعه و به ویژه جوانان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب با اشاره به اینکه نماز در مدارس فرصتی برای یادآوری ها و تذکرهای معنوی خواهد بود تصریح کرد: اگر به قرآن نگاه کنید برای تذکر و یادآوری کلمه ذکر و تذکر بیشتر از علم و تعلیم آمده است، چرا که انسان در درجه اول نیاز به یادآوری دارد. گاه انسان خیلی از موارد در ذهنش است اما اراده اجرای آن را ندارد. به همین جهت یادآوری ها بسیار مهم است. یادآوری ها باید بسیار اصولی، حساب شده و فنی باشند نه تحمیلی ، خسته کننده و ملال آور .

وی یادآور شد: برای ایجاد فضای عبادت جمعی، همراهی تعلیم با تربیت و همدلی دانش آموزان در نماز مدارس ضروری است و باید مورد عنایت مسئولان آموزش و پرورش باشد.

دکتر آذرشب گفت: نماز درمدارس باید به دور از تحمیل و زور و همچنین به دور از ریا باشد . فضای نامطلوب نباید فضای برگزاری نماز را احاطه کرده باشد. فضای برگزاری نماز باید تمیز، زیبا و مفرح باشد. مقدمات نماز باید به بهترین نحو انجام شود. این مقدمات باید حساب شده و با رعایت مسائل روانی دانش آموزان مورد توجه قرار گیرند.