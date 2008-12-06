12 هزار قطعه پرمصرف حفاری در کشور تولید می شود

مهران مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان این مطلب افزود: با توجه به تاکید دولت و وزارت نفت در زمینه خودکفایی و توسعه ساخت داخل، شرکت ملی حفاری ایران با حمایت از سازندگان داخلی موفق به این دستاورد مهم شده است.

وی اظهار داشت: جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد فرصت های شغلی، تقویت صنایع داخلی با حمایت از بخش خصوصی و کارگاه های کوچک از اهداف این شرکت در اجرای این سیاست است.

مکوندی با اشاره به طراحی، مهندسی و ساخت قطعات پر مصرف حفاری اظهارداشت: این قطعات هم اکنون به وسیله سازندگان داخلی در استان خوزستان و استان های صنعتی کشور تولید انبوه می شود.

مدیر امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران از جمله تجهیزات مهم ساخته شده در کشور به تولید سازه و زیر سازه دکل حفاری، سامانه کنترل و توزیع برق دکل (اس.سی.آر)، میکسرهای (همزن) سیال حفاری، مجموعه کامل ابزار لایه آزمایی، مجموعه کامل آچار هوا، ضربه زن های حفاری ، بالابر هوایی، مخازن سیالات حفاری و قطعات مورد نیاز آنها اشاره داشت.

وی گفت: هم اکنون نیز افزون بر ساخت قطعات کاربردی مقرون به صرفه، تولید پمپ های گل حفاری که جزء سخت افزارهای سنگین حفاری است، همچنین ساخت سامانه انتقال نیروی دکل (دراورکس) در دست اجراست.

مکوندی یادآور شد: تنها از ابتدای سال جاری تا کنون یکهزار و 250 قطعه جدید بومی سازی و به تولید انبوه رسیده است و این روند برای ساخت سایر قطعات و تجهیزات ادامه دارد.

شرکت ملی حفاری ایران در اول دی 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد.