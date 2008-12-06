روند تولید آبزیان زنجان از رشد سالانه 13درصد برخوردار است

محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: برای تامین یکی از مهمترین نهاده‌های بخش، اقدام به تولید بچه ماهی با استفاده از آب چاه‌های کشاورزی یا قنوات در مزارع حد واسط شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری این مزارع که در حال حاضر هفت واحد هستند، سه میلیون و 600 هزار قطعه بچه ماهی سریع‌الرشد و اصلاح‌نژاد شده تولید خواهد شد.

صیاد بورانی افزود: بر اساس این طرح علاوه بر تامین نیاز استان، یک میلیون قطعه نیز به خارج از استان صادر خواهد شد.

مدیر شیلات استان زنجان به طرح تولید بچه ماهی با استفاده از رودخانه‌های فصلی در شهرستان طارم اشاره و گفت: این طرح ماه آینده و برای اولین بار در کشور اجرا خواهد شد تا به عنوان یک پروژه ترویجی به سایر استان‌های کشور نیز انتقال دانش و فن‌آوری شود.

بورانی افزود: تولید بچه ماهی با استفاده از منابع آبی خرد مختص استان زنجان است که حدود چهار میلیارد ریال درآمد برای فعالان این عرصه در بر داشته است.



