تداوم صدرنشینی الاهلی / سامره و خطیبی گلزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات شب گذشته با برگزاری چهار بازی آغاز شد که پیروزی تیم‌های الاهلی، الشباب و الظفره و تساوی خانگی تیم النصرمقابل عجمان را به دنبال داشت.

در شبی که الاهلی با حضور میلاد میداودی موفق به شکست یک برصفر الشارجه شد، تیم الظفره جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه 6 بر2 الوصل را در هم کوبید. گل دوم الظفره را رسول خطیبی در دقیقه 33 وارد دروازه الوصل کرد. ایمان مبعلی یکی از بازیکنان اصلی تیم الوصل در این دیدار خارج از خانه بود.

علی سامره که فصلی ناموفق را در فوتبال امارات پشت سرمی گذارد، شب گذشته پس از هفته‌ها ناکامی بالاخره طلسم گلزنی را شکست و توانست تک گل تیم عجمان را در دقیقه 29 وارد دروازه النصر کند. این بازی در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الشارجه صفر - الاهلی یک

گل: حسنی عبدریه (35 - پنالتی)

* النصر یک - عجمان یک

گل‌ها: حمیدعباس (71) برای النصر و علی سامره (29) برای عجمان

* الشباب 2 - الوحده یک

گل‌ها: عیسی محمد (23) و سرور سالم (58) برای الشباب و اسماعیل مطر (35) برای الوحده

* الظفره 6 - الوصل 2

گل‌ها: توفیق زراره (12)، رسول خطیبی (33)، علی سلطان (41)، حسین سهیل (51 و 73) و حمد عبدالرحمان محمد (90 - پنالتی) برای الظفره و راشد عیسی (24) و خلف اسماعیل (37) برای الوصل

هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دو بازی دیگر طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* الشعب - الخلیج

* العین - الجزیره

جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

1- الاهلی 21 امتیاز

2- العین 17 امتیاز

3- الجزیره 16 امتیاز

4- الوحده 11 امتیاز- تفاضل گل 4+

5- النصر 11 امتیاز- تفاضل گل صفر

6- عجمان 11 امتیاز- تفاضل گل 2-

7- الظفره 9 امتیاز

8- الوصل 8 امتیاز

9- الشباب 7 امتیاز - تفاضل گل 4-

10- الشارجه 7 امتیاز - تفاضل گل 8-

11- الشعب 4 امتیاز - تفاضل گل 6-

12- الخلیج 4 امتیاز - تفاضل گل 10-