بهره برداری از خط لوله انتقال نفت دارخوین به پالایشگاه آبادان

به گزارش خبرنگار مهر در خرمشهر، در این مراسم که صبح امروز برگزار شد، مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: این خط لوله به طول 45 کیلومتر، نفت تولیدی از میدان دارخوین را به طور مستقیم به پالایشگاه آبادان انتقال می دهد.

سلبعلی کریمی افزود: برای احداث این خط لوله در مجموع 200 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اظهارداشت: از ویژگی این خط لوله، شتاب در اجرای آن بود که با وجود پیش بینی شش ماه برای احداث خط، در مدت زمان کمتری اجرای آن به اتمام رسید.

کریمی یادآور شد: شرکت نفت و گاز اروندان یکی از شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران است که در آذرماه سال 1383 تاسیس شد.

در مراسم بهره برداری خط لوله 16 اینچ دارخوین به پالایشگاه آبادان، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

حوزه های بزرگ نفتی آزادگان، یادآوران، دارخوین، جفیر و بندکرخه در غرب کارون درگستره فعالیت شرکت نفت و گاز اروندان قرار دارد.

تولید کنونی میدان نفتی دارخوین روزانه 100 هزار بشکه است و ظرفیت این میدان در سال جاری به 160 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

شرکت ملی نفت ایران، دستیابی به توان تولید افزون بر یک میلیون بشکه نفت از این حوزه ها را در برنامه دارد.