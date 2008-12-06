علی احمدی دوشنبه به مجلس می رود/ آمار وزیر برداشت شخصی است

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تعریف وزیر آموزش و پرورش از معلمان حق التدریس در نامه ای که به رئیس جمهور ارائه شده شخصی است و باید تغییر کند.

لطف الله عباسی با بیان اینکه تعریف معلمان حق التدریس از نگاه کمیته آموزش و پرورش مجلس متفاوت از آن چیزی است که علیرضا علی احمدی عنوان می کند افزود: به نظر ما حق التدریسیها تمام 53 هزار معلمی هستند که با ابلاغ رسمی وزارت آموزش و پرورش از قبل از سال 84 در این وزارتخانه مشغول به کار شده اند و هم اکنون نیز در آموزش و پرورش فعالیت دارند.

وی ادامه داد: همچنین منظور ما از آموزشیاران نهضت سوادآموزی 57 هزار نفری هستند که قبل از سال 84 مشغول به فعالیت در این سازمان شده اند و مدارک تحصیلی آنها کارشناسی و یا بالاتر است و جمعاً با حق التدریسیهای آموزش و پرورش 110 هزار نفر می شوند.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در حالی این اظهارات را بیان می کند که وزیر آموزش و پرورش در نامه خود به رئیس جمهور عنوان کرده بود که "در سالهای گذشته بیش از نیم میلیون نفر از هموطنان زحمتکش در قالبهای مختلف (مستندات پیوست) از جمله معلم حق التدریس، مربی آموزشیار نهضت سوادآموزی، حق التدریس نهضت سواد آموزی، نیروهای شاغل شرکتی و ... به دلیل نیاز مقطعی آموزش و پرورش، عدم امکان جذب در بازار کار، علاقمندی برای همکاری در محیط های فرهنگی به صورت پاره وقت یا معادل تمام وقت (غیراستخدامی) با دریافت حداقل دستمزد از آموزش و پرورش و ... به نحوی با آموزش و پرورش کشور از دور افتاده ترین نقاط تا شهرهای بزرگ همکاری داشته اند و این در حالی است که از یک سو وضعیت درآمدی و پوشش بیمه ای این افراد غیر قابل قبول است و از سوی دیگر به دلیل کاهش جمعیت دانش آموزی و سیاستهای توسعه مشارکتهای مردمی در اداره مدارس و ارتقای سطح تحصیلات معلمان و ضرورت پذیرش نیرو از طریق مراکز تربیت معلم، وزارت آموزش و پرورش امکان استخدام آنها را ندارد."

عباسی با اشاره به استخدام 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آزمون سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در ارتباط با نیم میلیون نفر حق التدریسی که وزیر در نامه خود به رئیس جمهور اعلام کرده بود ما معتقدیم که این موضوع صحت ندارد و تنها 110 هزار نفر از این نیروها حق التدریس هستند و البته ما نیز این افراد را در دایره تصمیمات خود قرار می دهیم.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تصمیمات مجلس شورای اسلامی را درباره معلمان حق التدریس را برپایه تعریف واحد و آمار درست و کارشناسی شده عنوان کرد و با اشاره به اینکه مسئولان وزارت آموزش و پرورش اراده ای برای استخدام این افراد نداشته است اظهار داشت: بعد از درخواست آمار روشن و دقیق از تعداد معلمان، جنسیت و تحصیلات آنها و تهیه و ارائه آنها از سوی آموزش و پرورش درحال بررسی آن در کمیته مربوطه در مجلس هستیم تا بتوانیم تصمیم نهایی را اعلام کنیم.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز دوشنبه روش جذب 110 هزار حق التدریسی را به شکل راهبردی با حضور وزیر آموزش و پرورش بررسی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود موضوعات مطرح شده در کمیته آموزش و پرورش مسئولان این وزارتخانه تمایلی به استخدام حق التدریسیها و حتی 10 هزار نفر پذیرفته شده در آزمون سال گذشته ندارند گفت: به نظر ما قانون گریزی و فرار از قانون در آموزش و پرورش صحیح نیست و قطعا در صورت مشاهده آن از طرق قانونی با آن برخورد می کنیم.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی همچنین مصاحبه های اخیر وزیرآموزش و پرورش را باعث نگرانی معلمان حق التدریس دانست و گفت: این دسته از معلمان نگران نباشند چرا که نمایندگان مجلس عزم خود را برای استخدام آنها جزم کرده اند و این موضوع را دنبال می کنند.

عباسی درباره تحصن اخیر عده ای از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: قطعا طرح استیضاح ربطی به جریان حق التدریسها ندارد چرا که هنوز مجلس طرحی را تصویب نکرده که وزیرآموزش و پرورش از اجرای آن خودداری کند تا جریان استیضاح مطرح شود.