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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۹

جنگنده های ترکیه بار دیگر مواضع پ.ک.ک را بمباران کردند

ستاد مشترک ارتش ترکیه روز گذشته اعلام کرد که جنگنده های این کشور مواضع پ.ک.ک ( حزب کارگران کردستان ) را در شمال عراق بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ستاد مشترک ارتش ترکیه طی بیانیه ای گفت که این حمله در کوههای قندیل انجام شد.

در این بیانیه با اشاره به موفقیت آمیز بودن این حملات آمده است: همه هواپیماها پس از پایان ماموریت خود به سلامت به پایگاههای خود بازگشتند.

مجلس ترکیه در ماه اکتبر مدت ماموریت دولت در حمله به مواضع حزب "پ.ک.ک" را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

حزب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک گروه شورشی است که از شمال عراق علیه ترکیه می جنگند. این گروه در قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا جزو گروههای تروریستی محسوب می شود.

کد مطلب 795649

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