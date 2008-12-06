دانشگاههای قدیمی بازسازی می شوند / 5 دانشگاه در اولویت

محمدمهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر دانشگاههای قدیمی در کشور وجود دارند که یا باید نوسازی در آنها صورت گیرد و یا تخریب شده و بازسازی شوند.

وی خاطر نشان کرد: وزارت علوم در حال بررسی دو بعد این مسئله است تا در دانشگاههایی که نیاز به تجهیزات و نوسازی است امکانات لازم و دانشگاههایی که نیاز به بازسازی دارند بودجه خاص پیش بینی شود.

وزیر علوم اظهار داشت: دانشگاههای تهران، تبریز، شهید چمران، فردوسی مشهد و تربیت معلم تهران بسیار قدیمی بوده و نیازمند بودجه ویژه ای هستند.

زاهدی تاکید کرد: در حال حاضر به صورت مختصر بودجه ای به دانشگاههای کشور برای امر نوسازی اختصاص داده شده اما امیدواریم در سال آینده بتوانیم بودجه خوبی در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی دانشگاهها اختصاص دهیم.

به گزارش مهر، هفته گذشته در یکی از خوابگاههای دانشگاه امیرکبیر به دلیل فرسودگی آسانسور دانشجویی دچار سانحه شد. پیش از این نیز شاهد آتش سوزی سالن آمفی تاتر دانشگاه تبریز، خوابگاه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، کتابخانه حقوق دانشگاه تهران و ... بوده ایم.