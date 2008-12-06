25 تن گوشت در همدان معدوم شد

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: این مقدار گوشت در هشت ماهه سال جاری در همدان ضبط شده است وهمچنین بیش از هشت تن انواع گوشت، جهت تعیین سلامتی آن، از طریق آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزکشی استان مورد آزمایش قرار گرفته است .

وی با بیان اینکه 150 واحد اماکنی عرضه مواد خام دامی متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند، افزود: این اداره با نظارتهای محسوس مراکز کشتار غیرمجاز دام آنها را شناسایی و تاکنون بیش از 22 مجوز ورود به مراکز و اماکن حاشیه شهر که مبادرت به کشتار غیرمجاز دام نمودند، از مراجع قضایی دریافت کرده است .

کریمی اظهار داشت: در 8 ماهه گذشته 14 هزار 150 مورد بازدید اماکن عرضه موادخام دامی به عمل آمده است که در تاریخ بازدیدهای بهداشتی رقمی کم سابقه است.