زیدان از زدن ضربه سر به ماتراتزی ابراز پشیمانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره بازنشسته فوتبال فرانسه در گفتگو با روزنامه "لوپاریزین" اظهار داشت: دوران بازیگری من پایان غم انگیزی داشت. در دیدار نهایی رقابت های جام جهانی 2006 مادرم در بیمارستان بستری بود و من بر روی حرکاتم مسلط نبودم. وقتی به رختکن می رفتم احساس پوچی می کردم. این پایان به هیچ وجه پایان خوبی نبود.

وی افزود: ماتراتزی به من دشنام داد اما کار من هم صحیح نبود. این حرکت مستوجب تنبیه بود و فکر نمی کنم در این خصوص هیچ گونه بی عدالتی صورت گرفته باشد. من نباید آن کار را انجام می دادم.

زیدان همچینن از موضوع استفاده از مواد نیروزا در یوونتوس پرده برداشت. بازیکن پیشین یووه گفت: دوپینگ کار بسیار ناپسندی است. ما در تورین از کراتین استفاده می کردیم. این ماده در فرانسه غیرقانونی بود اما در ایتالیا نه. البته فکر نمی کنم که خطری ما را تهدید می کرد.

زیدان در پایان در پاسخ به این سوال که آیا خیال مربیگری در سر دارد گفت در حال حاضر به آن فکر نمی کند اما شاید 10 سال بعد، به این کار اقدام کند.