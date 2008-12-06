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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۵

رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ ایران به پایان رسید

رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ ایران به پایان رسید

رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ ایران با معرفی برترین های اسلحه فلوره در تهران پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات این اسلحه که عصر پنج شنبه 14 آذردر سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد حامد صیاد قنبری از تهران به مقام نخست رسید.

در این اسلحه جواد رضایی از اصفهان به عنوان دوم دست یافت و عباس امین الدوله و حسن ابراهیمی هر دو  ازتهران به طور مشترک در جایگاه سوم  ایستادند. در این پیکار ها 41 شمشیرباز از 11 استان حضور داشتند.

مسابقات جایزه بزرگ در اسلحه های سابر و اپه در روز های گذشته برگزار شد که در اسلحه سابر مجتبی عابدینی از مازندران و حمید رضا طاهر خانی از تهران به ترتیب اول  و دوم شدند . پرویز درویشی از تهران و محمد فتوحی از یزد نیز به طور مشترک به مقام سوم رسیدند.

در اسلحه اپه نیز علی یعقوبیان از خراسان رضوی به مقام نخست دست یافت ، محمد رضایی از اصفهان دوم شد و عبداله سراجیان از خراسان رضوی و علی منتظریانی از کرمانشاه مشترک سوم شدند.

کد مطلب 795673

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