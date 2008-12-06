نیروی انسانی توانمند مهمترین عامل تقویت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تحلیف و جشن سردوشی دانشجویان مرکز آموزش‌های هوایی شهید خضرایی با حضور امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم پس از اجرای برنامه های ویژه نظامی و قرائت سوگندنامه، دانشجویان با اخذ سردوشی از فرمانده نیروی هوایی به جمع کارکنان خوشنام نیروی هوایی پیوستند.

امیر سرتیپ خلبان شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت: خوشحالم که در جمع شما جوانان سلحشور هستم، جوانانی که خود را برای دفاع از کشور و تمامیت ارضی کشور آماده می کنند.

وی افزود: قدرت و اقتدار در هر کشور وابسته به وجود نیروهای مسلح قدرتمند است. بر این اساس امنیت نیروهای مسلح از تمام جهات ضرورت دارد و مهمترین عاملی که در تقویت نیروهای مسلح موثر است نیروهای انسانی توانمند است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه خاطرنشان کرد: کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماد عزت و غیرت مردم کشورهستند و حضور شما جوانان سلحشور در نیروی هوایی مایه افتخار است.

امیر شاه صفی گفت: نیروی هوایی ارتش جه در هشت سال دفاع مقدس و چه در دوران سازندگی طوری عمل کرد که حضرت امام (ره) مصداق السابقون السابقون لقب دادند و همچنین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در مورد نیروی هوایی فرمودند نیروی هوایی یک نیروی الهی است.