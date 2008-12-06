به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ح‍س‍ن‌ ب‍‍ا‌غ‍ب‍‍ان‌ صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در ‌ای‍ن‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ‌ع‍لاق‍م‍ن‍د‌ان‌ ح‍وزه‌ ورزش‌، ب‍‍ا ت‍‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍‍اس‍ی‍س‌ ‌اد‌اره‌ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍‍ی‌ خ‍ر‌اس‍‍ان‌ (ق‍ب‍ل‌ ‌از س‍‍ال‌ 1318)، ش‍رح‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍دی‍ر‌ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍‍ی‌، ق‍‍ه‍رم‍‍ان‍‍ان‌، د‌اور‌ان‌ و م‍رب‍ی‍‍ان‌ ورزش‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ و ‌آی‍ی‍ن‌ن‍‍ام‍ه‌ ‌ا‌ع‍ط‍ا‌ی‌ ن‍ش‍‍ان‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍‍ی‌ ‌آش‍ن‍‍ا م‍‍ی‌ش‍ون‍د.

باغبان گ‍ف‍ت‌: ‌آی‍ی‍ن‌ن‍‍ام‍ه‌ و‌ م‍‍ع‍رف‍‍ی‌ ‌ا‌ع‍ض‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍ی‍‍ئت‌ م‍دی‍ره‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ دوره‌ م‍س‍‍اب‍ق‍‍ات‌ ق‍‍ه‍رم‍‍ان‍‍ی‌ ک‍ش‍ور، ت‍‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ورزش‌ه‍‍ا‌ی‌ ن‍وی‍ن‌ ‌ای‍ن‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ و ‌اس‍‍ام‍‍ی‌ ‌ام‍‍اک‍ن‌ ورزش‍‍ی‌ خ‍ر‌اس‍‍ان‌ ‌از دی‍گ‍ر ‌اطلا‌ع‍‍ات‍‍ی‌ ک‍ه‌ در ‌ای‍ن‌ د‌ای‍ره‌‌ال‍م‍‍ع‍‍ارف‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

م‍ورخ‌ ورزش‍‍ی‌ن‍وی‍س‌ م‍ش‍‍ه‍دی ش‍ی‍وه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ خ‍وی‍ش‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ گ‍رد‌آور‌ی‌ ‌اطلا‌ع‍‍ات‌ ‌ای‍ن‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ر‌ا‌ ک‍ت‍‍اب‍خ‍‍ان‍ه‌ا‌ی‌ و م‍ی‍د‌ان‍‍ی‌ خ‍و‌ان‍د و ‌اف‍زود: س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍‍ی‌ ض‍م‍ن‌ ‌اب‍ر‌از ‌ع‍لاق‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ‌ان‍ت‍ش‍‍ار ‌ای‍ن‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌، ک‍‍ار چ‍‍اپ‌ ‌آن‌ ر‌ا ب‍ه‌ ‌اد‌اره‌ک‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍‍ی‌ خ‍ر‌اس‍‍ان‌ جنوبی‌‌ و‌اگ‍ذ‌ار ک‍رده‌ ‌اس‍ت‌.

ب‍‍ا‌غ‍ب‍‍ان‌ گ‍ف‍ت‌:‌ ه‍ر چ‍ن‍د م‍ط‍ال‍ب‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ت‍‍اب‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‌ه‍‍ا‌ی‌ س‍ه‌‌گ‍‍ان‍ه‌ خ‍ر‌اس‍‍ان‌ ‌اس‍ت‌ ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍ق‍ی‍م‌ م‍ش‍‍ه‍د ‌ه‍س‍ت‍م‌، اگر ‌ای‍ن‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ت‍وس‍ط ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍‍ی‌ خ‍ر‌اس‍‍ان‌ رض‍و‌ی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر م‍‍ی‌ش‍د خ‍وش‍ح‍‍ال‌ م‍‍ی‌‌ش‍دم.

و‌ی‌ ‌خاطر نشان کرد: ک‍‍ار م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‍‍ی‌، ف‍ی‍ش‌ب‍رد‌ار‌ی‌ و م‍ص‍‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ‌ای‍ن‌ م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌، ‌از س‍‍ال‌ 74 ‌آ‌غ‍‍از ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.