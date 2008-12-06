روسیه آماده از سرگیری روابط با ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "سرگئی لاورف" که شب گذشته و پس از پایان نشست "امنیت و همکاری" در هلسینکی فنلاند سخن می گفت در ادامه افزود : روسیه علاقه مند است تا زمانی که این سازمان بین المللی ( ناتو ) منافع دو جانبه را به رسمیت بشناسد روابط خود را با آن از سر بگیرد.

وزیر امور خارجه روسیه در ادامه بار دیگر از مخالفت مسکو با طرح گسترش ناتو به شرق و تمایل اوکراین و گرجستان برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی سخن گفت.

لازم به ذکر است که روابط ناتو و روسیه هر چند از گذشته دچار تنش بود اما مناقشه قفقاز و درگیری نظامی روسیه و گرجستان و اقدام این سازمان در حمایت از تفلیس در این ماجرا موجب شد تا روابط کرملین-ناتو رو به سردی گذارد.

این در حالی است که چند روز قبل نیز "دیمیتری روگوزین" نماینده روسیه در شورای روسیه-ناتو تاکید کرده بود که این سازمان به همکاری با مسکو نیاز بیشتری دارد تا پیوستن گرجستان و اوکراین به آن.