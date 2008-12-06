روزانه 150 تن شیر در قم توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن جمشیدیها پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به توزیع شیر در استان قم گفت: در گذشته 105 تن شیر یارانه ای به صورت ماهانه در استان قم توزیع می شد که پس از رایزنی های صورت گرفته این رقم هم اکنون به 150 تن رسیده است.



وی با اشاره به تشکیل صف های طولانی برای دریافت شیر یارانه ای تصریح کرد: با اضافه شدن این مقدار صف ها به مقدار زیادی کاهش یافته است و ما شاهد رضایت مردم هستیم.



جمشیدیها گفت: در حال حاضر 55 تن شیر نیز از کارخانجات شیر کاشان وارد استان می شود و مابقی آن توسط کارخانه های استان تامین می شود.



رئیس سازمان بازرگانی استان قم در خصوص کارخانه شیر ایتام گفت: یارانه این کارخانه به دلیل برخی مسائل و مشکلات به وجود آمده توسط صاحبان کارخانه حذف شد و شیرهای این کارخانه به صورت آزاد به فروش می رسد.



وی به یارانه پرداختی در خصوص شیر اشاره کرد و گفت: میزان یارانه ای که از سوی دولت برای هر لیتر شیر به کارخانجات پرداخت می شود، 305 تومان است و مصرف کننده نیز شیر را 250 تومان می خرد.