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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

90 درصد معلولیتها قابل پیشگیری است

90 درصد معلولیتها قابل پیشگیری است

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان یزد گفت: 90 درصد معلولیتهایی که امروز در کشور رخ می دهد قابل پیشگیری است و با فرهنگ سازی و مساعدت مردم می توان میزان معلولیتها را به شدت کاهش داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدحسین رحیمی نسب، شب گذشته در جشن بزرگ معلولان استان یزد اظهار داشت: با شناسایی عامل بروز معلولیتها و فرهنگ سازی برای پیشگیری از آنها و ارائه طرحهای مختلف، آمار نقص عضو، معلولیتهای ذهنی و ... قابل کاهش است.

وی با برشمردن عوامل معلولیتها افزود: معلولیتهای مادرزادی، سوختگی، حوادث کاری و رانندگی و معلولیتهای حاصل از بیماری مهمترین عواملی هستند که آمار معلولین جامعه را افزایش می دهند اما با ارائه راهکاری برای هر یک از آنها، می توان از بروز معلولیت در جامعه جلوگیری کرد.

رحیمی نسب، انجام مشاوره های قبل از ازدواج، مشاوره و آزمایش ژنتیک، طرحهای راهنمایی و رانندگی، پیشگیری از بروز بیماریها را از عوامل مهم بازدارنده ایجاد معلولیت نام برد.

وی همچنین با اشاره به مسن شدن جمعیت کشور عنوان کرد: برخی معلولیتها نیز به دنبال کهولت سن در افراد ایجاد می شود که در این زمینه نیز باید با برنامه ریزی و فرهنگ سازی، سالم پیر شدن را در میان افراد نهادینه کنیم.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیتهای بزرگ معلولان در عرصه های مختلف یادآور شد: هم اکنون 30 مخترع معلول مطرح در سطح بین المللی در حال فعالیت هستند و آمار معلولان دانشجو نیز از 80 نفر در دو سال گذشته به 400 نفر در سال جاری رسیده است.

وی ادامه داد: در سطح کشور نیز خانواده های یزدی موفقتر از سایرین عمل کرده اند و با جدیت و تلاش خود کارهای هنری، تحصیلی و اشتغال فرزندانشان را دنبال کرده اند.

در این مراسم از 40 معلول نخبه در سطح استان همچنین 10 زوج معلول تجلیل شد.

کد مطلب 795708

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