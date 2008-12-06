پاپ درگذشت الکسی دوم را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، پاپ طی نامه ای اعلام کرد به واسطه دریافت خبر درگذشت الکسی دوم پاتریاک روسیه بسیار اندوهگین شده و به شورای عمومی کلیسای ارتدکس روسیه و تمام اعضای این کلیسا از صمیم قلب تسلیت می گوید.

پاپ افزوده است: در نیایش خود از خداوند خواستم تا ملکوت آرامش ابدی خود را برای این خادم خستگی ناپذیرخود بگشاید.

بندیکت شانزدهم تعهد الکسی دوم را در راه درک دوجانبه و همکاری میان کاتولیکها و ارتدکسها مورد تجلیل قرار داده است.

پاپ در نامه خود تلاش جسورانه الکسی دوم را در راه دفاع از انسان و ارزشهای انجیل مورد اشاره قرار داده و اظهار داشته تعهد وی بذر آرامش و پیشرفت خالص انسانی، اجتماعی و معنوی را می افشاند.

کلیسای ارتدکس روسیه، کلیسای کاتولیک روم را به عملیات تبشیری در سرزمینهایی متهم کرده که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل داده اند. اما واتیکان این ادعا را تکذیب و اظهار داشته مبلغان کاتولیک در این کشور تنها پاسخگوی نیاز معنوی کاتولیکها هستند که بیشتر آنها به شرق اروپا تعلق داشته یا آلمانی تبار هستند.

تنش میان واتیکان و کلیسای ارتدکس روسیه مانعی برای دیدار رهبران دو کلیسای کاتولیک و ارتدکس را فراهم کرد.