مقدمات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکترعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس را تشریح کرد.

وی ازتایید تصویب لوایح اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اصلاح بند (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با قرائت بخشی از مصوبه مجلس تصریح کرد: تبصره یک این مصوبه شرایطی را برای انتخاب شوندگان مبنی بر " سابقه تصدی مناسب خاص" لحاظ کرده است که این بخش مغایر اصل 115 قانون اساسی است.

وی ادامه داد این اصل قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور موارد را احصاء کرده است و این درحالی است که تبصره 1 و3 طرح مصوب مجلس شرایط مذکور را تضییق یا توسعه داده است ، به همین دلیل اعضای شورای نگهبان این تبصره را مغایر قانون اساسی تشخیص دادند.

کدخدایی در خصوص شرط سنی لحاظ شده در این مصوبه مجلس تصریح کرد: این تبصره نیز مغایر اصل 115 تشخیص داده شد، علاوه بر این از این جهت که تبصره یک ، شرایط را برای افرادی قرار داده که ممکن است خارج از مصوبه بالاتر از این مناصب باشند، اما لحاظ نشده نیز مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی است ، به عبارتی این شرط از نظر شورای نگهبان یک تبعیض ناروا شناخته شد.

وی افزود: احراز شرایط اولیه نیز توسط شورای نگهبان باید انجام شود که در مصوبه مجلس این وظیفه به عهده وزارت کشور گذاشته شده که مغایر بند 9 اصل 110 است.

سخنگوی شورای نگهبان به لوایح عضویت ایران در مجامع و نهادهای منطقه ای و بین المللی اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته به دلیل همراه نبودن اساسنامه لوایح عضویت لوایح مذکور بازگشت داده شد اما در ارائه مجدد این لوایح از سوی مجلس آنچه به شورای نگهبان به عنوان ضمیمه ارسال شده ، ماده واحده است و مشخص نیست که این ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر بنابراین این موارد از این جهت ابهام دارد و لازم است مثل مصوبه مجلس به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از ایراد این شورا به مصوبه مجلس در خصوص لایحه اصلاح تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358 اشاره کرد و گفت: یک بند از این لایحه به لحاظ اینکه در قالب قانونگذاری است با اصل 85 قانون اساسی مغایر شناخته شده است.

کدخدایی همچنین در مورد فعالیت انتخاباتی شورای نگهبان نیز گفت: اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با حضور اعضا هفته گذشته برگزار شد و مقدمات کار فراهم شد.

همچنین مقرر شد اسامی اعضای هیئت های استانی برای شورا ارسال شود تا در جلسات بعد در مورد آنها تصمیمگیری شود.