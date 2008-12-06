هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی دانشگاهها آموزش می بینند

کورش پرند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای وظایف نظارتی که در اساسنامه نظارت و ارزیابی آموزش عالی دیده شده الگوی ارزیابی که در این اساسنامه آمده مبتنی بر الگوی نظارتی تلفیقی شامل ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی است.

وی افزود: در این روش تأکید اساسی بر ارزیابی درونی است اما از روشهای ارزیابی بیرونی و بازدیدهای دوره ای نیز بهره گیری خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از این رو آموزش هیئتهای نظارت و ارزیابی استان در دستور کار دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم قرار گرفته و مرکز مطالعات و تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور در نشستهایی با دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، عهده دار آموزش این هیئتهای نظارت شد.

وی اظهار داشت: اهدافی که این مرکز دنبال می کند آشنایی و آموزش مدیران و اعضای هیئت علمی دفاتر ارزیابی و نظارت دانشگاهها و هیئتهای نظارت استان در جهت مدیریت و راهبری فرایند ارزشیابی کیفیت در دانشگاهها و تربیت کارشناسان دفاتر ارزیابی و هیئت های نظارت است تا این هیئتها بتوانند فعالیت ارزشیابی کیفیت در دانشگاهها و آموزش عالی را پیاده سازی و اجرا کنند.

پرند افزود: شبکه سازی و تربیت کارشناسانی که بتوانند رابط بین هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی دفاتر دانشگاهها و دفتر نظارت و ارزیابی معاونت آموزشی وزارتخانه به منظور اجرای بهتر فعالیتهای نظارت و ارزیابی باشند نیز یکی دیگر از هدفهای آموزش به هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی است.

وی گفت: بر این اساس اولین کارگاه آموزشی هیئتهای استانی با همکاری دانشگاه تبریز در این دانشگاه برگزار شد هیئتهای نظارت و ارزیابی آذربایجان شرقی، غیربی، همدان، اردبیل، کردستان، کرمانشاه در این کارگاه شرکت کردند.

رئیس مرکز تحقیقات و ارزشیابی آمزوشی سازمان سنجش آموزش گفت: آموزش به سایر هیئتهای نظارت و ارزیابی استانی نیز در برنامه های آینده مرکز تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش آموزش قرار دارد.