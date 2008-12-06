تکمیل اولین هواپیمای الکتریکی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین هواپیمای الکتریکی جهان توسط یک شرکت آمریکایی به نام فیشرمن در حال تکمیل است. این شرکت از سال 1990 ساخت این هواپیما را با قرار دادن موتور بر روی یک گلایدر آغاز کرد که به دلیل ایجاد صدای فراوان و ایمنی پایین مورد استقبال قرار نگرفت.

در نهایت در سال 2006 با جایگزین شدن یک موتور الکتریکی با قدرت 18 اسب بخار به جای موتور قبلی از میزان صدا و لرزش ایجاد شده به میزان قابل توجهی کاسته شده و همچنین به منظور تامین انرژی این هواپیما از باطری های لیتیومی پلیمری 75 ولتی استفاده شد که با یک بار شارژ می تواند هواپیما را با سرعت 112 کیلومتر بر ساعت و تا 90 دقیقه در آسمان حفظ کند.

علاوه بر این، هواپیمای الکتریکی دارای کنترل کننده موتور، احیا کننده موتور، سرعت سنج دیجیتال، پروانه موتور و بسته باطری های لیتیومی است و به منظور حفظ امنیت در هواپیما باطری های آن توسط سرامیکهای ضد آتش و لایه ای نازک از فولاد پوشانده شده اند. شارژ کامل این باطریها به 6 ساعت زمان و 70 سنت هزینه نیاز خواهد داشت.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، شرکت فیشرمن قصد دارد تا سال 2010 اولین هواپیمای دو سرنشینه الکتریکی جهان را تولید و به فروش برساند.