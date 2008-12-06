به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایوبی چندی پیش تدوین فیلم را به پایان رساند و حسن مهدوی آن را به صورت دالبی سراوند صداگذاری می‌کند. ناصر چشم‌آذر نیز برای این فیلم موسیقی متن می‌سازد.

فیلمبرداری "عقرب" در تهران، ارمنستان و اصفهان انجام شده و سیدمحسن جاهد علاوه بر تهیه‌کنندگی فیلم مدیریت فیلمبرداری آن را نیز به عهده داشته است. دانیال حکیمی، سام درخشانی، فرهاد قائمیان، سیمون باغداساریان، پوراندخت مهیمن، حامد آقایی، دادا پطروسیان، درو میناسیان، واروژ خاچاطوریان و جمعی دیگر از بازیگران ارمنستان در فیلم بازی کرده‌اند.

"عقرب" در ژانر پلیسی جاسوسی تهیه می‌شود و داستان ماجراهایی است که با سفر علی و سهراب دو برادر پژوهشگر ایرانی به ایروان برای شرکت در یک کنفرانس علمی آغاز می‌شود. پایان این کنفرانس و آشنایی سهراب با ورونیکا نقطه شروع تحولاتی است که زندگی این دو برادر، خانواده و اطرافیان آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فتانه یعقوبی فیلمنامه این پروژه سینمایی را نوشته و دیگر عوامل تولید آن عبارتند از مدیر تولید و برنامه‌ریز: بهمن گودرزی، طراح هنری: کیوان مقدم، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، صدابردار: رضا اردلان، دستیار کارگردان: افشین رضایی و عکاس: لیلا خوش‌کنار.

"عقرب"جدیدترین فیلم جوانمرد پس از 12 سال دوری از سینمای ایران است. او فیلم‌های سینمایی "مار"، "دستمزد"، "تیغ آفتاب"، "قافله"، "عروسی خون" و "در سرزمینی دیگر" را در کارنامه دارد.