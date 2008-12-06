به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، زائران ایرانی در حال جنب و جوش آمادگی برای عزیمت به عرفات بوده و شور و حال خاصی در کاروان های ایرانی حکمفرماست.

زائران حرم امن الهی عصر امروز شنبه به عرفات رفته و باید از ظهر روز یکشنبه - روز عرفه به تقویم عربستان - تا غروب در صحرای پر رمز و راز عرفات وقوف داشته باشند سپس غروب روز یکشنبه به طرف مشعر الحرام رفته و شب را در آنجا بیتوته خواهند کرد و با طلوع آفتاب دوشنبه صبح روز عید قربان به طرف محل استقرار چادرهای زائران ایرانی در منا رهسپار خواهند شد.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده زائران کشورمان از بعد از ظهر امروز شنبه که مصادف با هشتم ذی الحجه در عربستان سعودی است به عرفات منتقل می‌شوند.

دولت عربستان سعودی روز دوشنبه را به عنوان روز عید قربان اعلام کرده است که بر این اساس فردا یکشنبه روز عرفه است.

با اشاره به هماهنگیهای انجام شده در خصوص انتقال زائران از مکه به عرفات به تعداد کافی اتوبوس رو باز و مسقف برای انتقال زائران پیش بینی شده و این اتوبوسها در مدت وقوف و جابجایی زائران در مشاعر مقدس در کنار زائران خواهند بود.

همچنین از سوی گروه پزشکی حج برای ایام وقوف زائران در مشاعر تمهیدات لازم در نظر گرفته شده و برای این منظور از سوی گروه پزشکی حج کشورمان یک درمانگاه در منا ایجاد شده است.

امسال بیش از 104 هزار نفر زائر با از جمهوری اسلامی ایران عازم عربستان می شوند که 40 هزار زائر از فرودگاه مهرآباد و بقیه از 16 فرودگاه دیگر شهرها به سرزمین وحی اعزام شده اند. اولین گروه زائران ایرانی روز جمعه آینده به کشور بازخواهند گشت.