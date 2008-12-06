محکومیت 414 واحد صنفی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در راستای اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای جلوگیری از اجحاف نسبت به اقشار ضعیف جامعه و رعایت حقوق مصرف کنندگان، بازرسان سازمانهای بازرگانی طی ماه گذشته نزدیک به 3 هزار واحد صنفی که به صورت مکرر اقدام به تخلف می نمودند، را شناسایی کردند.

سپس این واحدها به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی شدند که پس از بررسی پرونده نظارتی آنان و انجام تحقیقات تکمیلی ، بیش از 2 هزار واحد صنفی به اتهام گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور و... متخلف شناخته شده و جهت صدور رای پلمب به هیاتهای رسیدگی به تخلفات صنفی معرفی و 414واحد متخلف دیگر نیز بدلیل داشتن بیش از چهار مرتبه سابقه تخلف با رای مراجع مزبور تعطیل شدند.