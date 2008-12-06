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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۰

مرکز فوریتهای پزشکی در قشم احداث می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون عمرانى سازمان منطقه آزاد قشم گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب تر اورژانسی به مردم قشم و جزایر خلیج فارس مرکز فوریتهاى پزشکى در جزیره قشم احداث مى شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسینعلى درختى پیش از ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: همگام با سیاستهاى خدمت رسانى به مردم در دولت نهم و در راستاى پیشبرد اهداف عالیه منشور عملیاتى منطقه آزاد قشم و با هدف ایجاد رفاه و آبادانى جهت بهره بردارى ساکنان این جزیره، ساخت مرکز فوریتهاى پزشکى با اولویت ویژه از چند ماه قبل در دستور کار سازمان قرار گرفت که تاکنون عملیات احداث این مرکز 20 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است.

وی افزود: این مرکز با اختصاص چهار میلیارد ریال ساخته می شود.

به گفته این مسئول موقعیت خاص جزیره قشم و بروز حوادث جاده اى و تصادفات رانندگى درخواستهاى فراوانی را جهت رسیدگى به بیماران اورژانسى که در لحظه دارای مشکلات عدیده ای هستند ایجاد کرده که برای این منظور احداث اورژانس منطقه قشم مورد توجه جدی دولت قرار گرفت.

درختى ادامه داد: با اختصاص 4 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد قشم و با توجه به نیاز مبرم ساکنان و تردد مستمر گردشگران به این منطقه طى زمانبندى 9 ماهه به مرحله این پروژه آماده تحویل خواهد بود.

معاون عمرانى منطقه آزاد قشم افزود: این مرکز با مساحت یک هزار متر مربع در دو طبقه شامل واحدهای پذیرش، سالن انتظار، اتاق احیا، رادیولوژى، اتاق پزشکان، اتاق تزریقات و اتاق بسترى ویژه بانوان و آقایان وایستگاه پرستارى است.

کد مطلب 795779

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