اخبار شیعیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اخبار فرهنگی این شماره از اخبار شیعیان اخباری از دیدار لاریجانی با جاثلیق آرام کشیشیان، رونمایی از دایرةالمعارف اسلامیکا، راه اندازی سازمان بین المللی وقف، راه اندازی شبکه ماهواره ای ثقلین ، برگزاری نشست خانواده از نظر اسلام و مسیحیت و انتخاب حداد عادل به عنوان شخصیت فرهنگی جهان اسلام از سوی سازمان کنفرانس اسلامی آمده است .

در بخش اخبار سیاسی نیز تظاهرات ضد آمریکایی زنان شیعه در پاکستان، تأکید مجلس بحرین بر قطع رابطه این کشور با رژیم صهیونیستی و درخواست برای برکناری قرضاوی درج شده است .

عراق، عتبات و لبنان نیز دیگر بخشهای این شماره از ماهنامه "اخبار شیعیان" است که در هر بخش مطالب و اخباری متنوع و متعددی آمده است .