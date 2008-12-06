مدیران مازندرانی در ساماندهی متکدیان شهر همکاری نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان مازندران در استانداری افزود: مدیران مازندرانی به دلیل دردسرزا بودن، حاشیه های فراوان و سختی اجرای طرح جمع آوری متکدیان از اجرای ان طرح سر باز می زنند.

وی در عین حال با تاکید بر ساماندهی افراد متکدی در جامعه برای حفظ جایگاه و منزلت انسانی به سرعت انجام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه در ورودی و میدان اصلی شهرهای استان وجود متکدیان حرفه ای و بی نام و نشان سیمای شهرهای استان را مکدر کرده است، تصریح کرد: ساماندهی متکدیان در مازندران مطلوب نبوده است.

قناعت با بیان اینکه اعتبار خوبی برای ساماندهی امر متکدیان در استان اختصاص یافته است، یادآور شد: ساماندهی برنامه ای متکدیان استان به صورت پایلوت از مرکز استان به زودی آغاز می شود.

وی همچنین از خانواده ها خواست در جهت ساماندهی بهینه و ایجاد امنیت اجتماعی و روانی توام با عدالت اجتماعی همکاری های خود را با ستاد ساماندهی متکدیان استان بیشتر کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری مازندران نیز با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی متکدیان به استانها اظهار داشت: وظایف هر دستگاه برای ساماندهی متکدیان با جدیت و بر اساس برنامه مشخص شده است.

علیرضا جمشیدی با بیان اینکه ستاد ساماندهی متکدیان استان ها به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری اداره می شود افزود: این ستاد موظف است با ایجاد مجتمع های نگهداری متکدیان نسبت به ساماندهی این مهم اقدام کند.

وی افراد معلول و ناتوان جسمی و حرکتی، افراد بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردهای حرفه ای مشمول طرح شناسائی و ساماندهی متکدیان استان قرار خواهند گرفت.

جمشیدی همچنین از اعلام آمادگی سازمان های مردم نهاد استان برای ساماندهی متکدیان در مازندران خبر داد.