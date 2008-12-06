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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

مدیران مازندرانی در ساماندهی متکدیان شهر همکاری نمی کنند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با تاکید بر توجه بیشتر مدیران به موضوع کرامت انسانی اظهار داشت: متاسفانه مدیران مرتبط به ساماندهی متکدیان در استان برای تحقق این مهم تلاش نمی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان مازندران در استانداری افزود: مدیران مازندرانی به دلیل دردسرزا بودن، حاشیه های فراوان و سختی اجرای طرح جمع آوری متکدیان از اجرای ان طرح سر باز می زنند.

وی در عین حال با تاکید بر ساماندهی افراد متکدی در جامعه برای حفظ جایگاه و منزلت انسانی به سرعت انجام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه در ورودی و میدان اصلی شهرهای استان وجود متکدیان حرفه ای و بی نام و نشان سیمای شهرهای استان را مکدر کرده است، تصریح کرد: ساماندهی متکدیان در مازندران مطلوب نبوده است.

قناعت با بیان اینکه اعتبار خوبی برای ساماندهی امر متکدیان در استان اختصاص یافته است، یادآور شد: ساماندهی برنامه ای متکدیان استان به صورت پایلوت از مرکز استان به زودی آغاز می شود.

وی همچنین از خانواده ها خواست در جهت ساماندهی بهینه و ایجاد امنیت اجتماعی و روانی توام با عدالت اجتماعی همکاری های خود را با ستاد ساماندهی متکدیان استان بیشتر کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری مازندران نیز با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی متکدیان به استانها اظهار داشت: وظایف هر دستگاه برای ساماندهی متکدیان با جدیت و بر اساس برنامه مشخص شده است.

علیرضا جمشیدی با بیان اینکه ستاد ساماندهی متکدیان استان ها به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری اداره می شود افزود: این ستاد موظف است با ایجاد مجتمع های نگهداری متکدیان نسبت به ساماندهی این مهم اقدام کند.

وی افراد معلول و ناتوان جسمی و حرکتی، افراد بی سرپرست، مجهول الهویه، در راه مانده، متواری، افراد نیازمند غیرحرفه ای، متکدیان و ولگردهای حرفه ای مشمول طرح شناسائی و ساماندهی متکدیان استان قرار خواهند گرفت.

جمشیدی همچنین از اعلام آمادگی سازمان های مردم نهاد استان برای ساماندهی متکدیان در مازندران خبر داد.

کد مطلب 795794

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