حسن بشکوفه درباره مراحل تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته فیلمبرداری در مسجد عقیق شیراز کلید خورد و سپس در مسجد وکیل ادامه یافت. طبق برنامه 18 آذرماه گروه برای ادامه کار راهی قشم می‌شود و بخش عمده فیلمبرداری در دکور اسکله که در بندر درگهان طراحی شده انجام خواهد شد.

وی افزود: حدود 60 درصد "راه آبی ابریشم" در شیراز، قشم و تهران و بقیه در شانگهای چین، بانکوک و گوام فیلمبرداری می‌شود. با توجه به تولید سنگین این پروژه، فیلم تازه بزرگ‌نیا به جشنواره فیلم فجر امسال نمی‌رسد.

عزت‌الله انتظامی، رضا کیانیان، بهرام رادان، داریوش ارجمند، پگاه آهنگرانی، پیام دهکردی، مهدی میامی، محسن حسینی و تعدادی بازیگر خارجی در پروژه بزرگ تاریخی "راه آبی ابریشم" بازی می‌کنند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراحی چهره‌پردازی: سعید ملکان، جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی، ساخت دکور: کاظم فریبرزی، مدیر برنامه‌ریزی: مصطفی احمدی و طراح هنری پروژه: پروین صفری.

"راه آبی ابریشم" داستان یک ناخدای ایرانی است که تصمیم می‌گیرد برای اولین‌بار مال‌التجاره خود را با عبور از میانه‌ اقیانوس هند به چین برساند. سفر او از خلیج فارس آغاز می‌شود و اتفاق‌هایی در جریان آن رخ می‌دهد.

بزرگ‌نیا پیش از این فیلم‌های سینمایی "کشتی آنجلیکا"، "جنگ نفتکش‌ها"، "توفان" و "جایی برای زندگی" را کارگردانی کرده است.