امتناع ماشین سازی تبریز از پرداخت سهم یک درصد ورزش

سیدمحمد علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: سهم یک درصد ورزش کارخانه طی دو سال گذشته مبلغی حدود پنج میلیارد ریال است که در صورت پرداخت، بخش عمده ی مشکلات تیم ماشین سازی برطرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان استان باید کارخانه را موظف به پرداخت این مبلغ کنند، اظهار داشت: در این وضعیت نیز غلامحسین فخاری مدیرکل جدید تربیت بدنی آذرابیجان شرقی تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف تیم ماشین سازی، حمایت خود از این تیم را قطع کرده است و این تیم در بحرانی مالی قرار دارد.

علوی با استناد به صورتجلسه مورخه شهریورماه سال گذشته مبنی بر واگذاری این تیم به اداره کل تربیت بدنی، افزود: با توجه به قانون، تربیت بدنی حق تیمداری ندارد و کارخانه، بخش خصوصی و یا کانون هواداران باید عهده دار مسئولیت این تیم باشد.

سرپرست تیم فوتبال ماشی سازی تبریز عنوان کرد: این تیم هم اکنون ریالی در صندوق ندارد و بازیکنان و کادر فنی با هزینه شخصی به مسابقات خارج از خانه اعزام می شوند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز به دلیل عدم حمایت کارخانه ماشین سازی و شانه خالی کردن مسوولین این کارخانه به خصوص مدیرعامل دچار بحران مالی شد و واگذاری آن به تربیت بدنی استان نیز مشکلات مالی این تیم را حل نکرد.

این تیم باسابقه تبریزی که چندین بازیکن ملی پوش را به جامعه فوتبال کشور معرفی و عرضه کرده است هم اکنون با یک امتیاز از پنج بازی در رده چهاردهم و انتهای جدول رده بندی گروه ب قرار دارد.

