سفر هیئت پارلمانی عراق به تهران/ سفر لاریجانی به عراق پابرجاست

حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، با اعلام این خبر افزود: طبق برنامه قرار است ابتدا هیئت پارلمانی دوستی عراق و ایران به ایران سفر کنند و سپس گروه دوستی ایران و عراق برنامه سفر به عراق را در چارچوب همکاریهای پارلمانی در دستور کار قرار خواهد داد .

نماینده مردم اسلام آباد غرب در خانه ملت همچنین تاکید کرد که سفر دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشور عراق در پاسخ به سفر المشهدانی رئیس مجلس عراق به ایران همچنان پابرجاست و بر اساس توافق دو کشور زمان این سفر تعیین خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت که برنامه ریزی برای انجام این سفرها از سوی دو کشور در حال انجام است.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اوایل آبان ماه از برنامه سفر لاریجانی به عراق خبر داده بود.