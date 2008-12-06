پرده دوازدهم: از میقات تا قربانگاه با پیشقراولان قافله شهادت

خبرنگار مهر که همراه با خیل حج گذاران ابراهیمی خود را در آستانه حضور در دل بیابان برای معرفت زایی و شناخت رموز عبادت خداوند و به سبک پیامبران عظیم الشان چون ابراهیم ، موسی - تا محمد (ص) می بیند می داند چه لحظات دلهره آوری را باید بگذراند و برای همین در تلاش است تا برای درک این لحظات به یادماندنی به مقتدای قافله عشق که رایت سرخ را به اهتزاز آورد رجوع کند تا شاید عنایتی را شاهد باشد.

- ایام ذی الحجه که به جلو می رود دلهای مشتاق را شور و شعفی وصف ناپذیر فرا می گیرد و همه منتظرند تا روزها و شبهایی را درک کنند که نهایت پالایش و طهارت روح و جان را جلوه گر می سازد و رمزی در عبور از حریم حرم تا صحرای خشک اطراف حرم است تا روح مومن بار دیگر صیقل یابد و طی سه روز مناجات و لحظات نورانی دعا با کسب فیض از حالات روحانی برای عرصه حال به محضر جانان رسد تا او آخرین مهر قبولی طاعت حج و تلاش معنوی را با طواف بر گرد خانه اش بر دلهای تراش خورده از زنگبار حیات خاکی بزند و دیگر آن روح تابیده نور ایمان مأمن ذکر الله شود.

- روزهای ششم و هفتم به بعد حالات معنوی بندگان خدا در سفر معنوی حج به رخ عیان می گردد و هر کس برای قبولی در مسیر معرفت حق تعالی می کوشد با آمادگی بهتری بر آستان هستی بخش خود را عرضه کند و اینجا بازار ناز و نیاز است که هر چه نیایش بیش، ناز خریدار مضاعفی می یابد و چه زیباست درک آنانکه کوچکی خود و بزرگی نیازشان را به محضر بی نیاز عرضه می کنند چه باشگوه هنگامی که به خاک افتادن نیازمندان به درگاه کریم که او اراده اش بر کرامت و بخشش است.

سفر به بیابانهای اطراف مکه نه از برای درک سختی بلکه برای تطهیر بیشتر جان و گذران مراحل از درون شناسی و علو درجات روح است چرا که پروردگارت تو را به بندگی قبول کرده و اینک افتخار این جایگاه را به اعلی منازل اعطا می کند و او از رحمانیت تو را به عباداتی فرا می خواند تا ارتقای ایمان و موافقت را از خزانه بیکرانش فزونتر دهد و به برندگان معلوم گردد که او در عطایش دریغی ندارد و در کرامتش بی منتهاست و این است رمز حج مقبول که آتش درک آن همیشه در وجود مومنان شراره می کشد خاموش شدنی نیست و این منبع گرمابخش نیز از کرامات صاحب نعمات عالیه هستی است که بنده را مفتخر ساخته است.

- میزبان برای میهمان خوانی گسترانیده است که آدابی دارد نه از برای ارج نهادن برای صاحب ضیافت بلکه از حیث شهرت مهمان تا او نیز کرامت بیاموزد و عزت را ملکه ذهن خود گرداند. صاحب هستی بار عامی داده تا همه خلائق در ایام حج به یکباره گردش جمع شوند و او سررشته محبت بر عاملیان بگستراند و بر همه خاکیان عفو عمومی کند و نهایت مهربانی را یاد آوری کند.

- این روزها در شهر امن الهی عبور و مرور کمتر عیان است و خیابانها، کوی و برزن نفس می کشند تو گویی سرزمین مکه نیز ماموریتی عظیم برای کشیدن بار بزرگ پالایش بندگان و برپایی جشن بزرگ بندگی را برای خود قائل است. سرزمین نور نیز در آیه ساختن دلهای مومنین خود را آماده می کند و قرار است تا اندک زمانی دیگر هلهله توحید و یکتاپرستی ابراهیمیان در برابر سرکشی طاغوتیان و نمرودیان غلبه یابد و صلای رستگاری در دستگاه خلقت دمیده شود.

- اطراف کعبه نیز آرام شده تا فرزندان آدم در خلوتگاه خویش سرود ارادات به آستان رب الارباب بسرایند و صدای طنین دلبستگی خود را در میان پژواک بت پرستی مدرن امروز به اعلی درجه فریاد کنند که هنوز ابراهیم برای بت پرستان رقیبی دیرینه است و خدای ابراهیم رحمت واسعه بر بالهای ملائک باز کرده تا اهل زمین بدانند فریاد توحید خاموش ناشدنی است.

- در میان خروش و همهمه اصحاب و پیروان محمد (ص) به ناگاه مردی از تبار نور، رایت سرخ شهادت برافراشته وعزم دیار دیگری می کند و همه حاضران را به اعجاب وا می دارد. آنان که روز هشتم ذی الحجه را در حرم می گذرانند به چشم دل می بینند که خیل حاجیان به سوی عرفات می روند و کاروانی کوچک اما به بزرگی تاریخ برای عرفه و مشعر و منای خود مقصدی دیگری را نشانه رفته است تا با احرام خویش به محضر حق تعالی برسند و اینجا رسالت حسین (ع) طلوع می کند و خورشیدش هر سال همزمان با ظهر روز هشتم پرفروغ تر از همیشه برای رهایی بشر از ظلم و جهل نورافشانی دارد.