به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه صبا وابسته به فرهنگستان هنر اعلام کرد نمایشگاه هنرمندان ارامنه ساعت 16 روز یکشنبه 17 آذرماه با حضور هنرمندان و مسئولان گشایش خواهد یافت تا بخشی دیگر از گنجینه هنر ملی در آثار هنرمندانی رونمایی شود که تعلق خود را در بیش از دو قرن به فرهنگ و هویت این سرزمین حفظ کرده‌اند.

انتخاب و گزینش آثار نقاشی و عکس بر اساس معیارهای حرفه‌ای انجام شده و در بخش عکاسی نام چهره‌هایی شاخص و جریانساز در عکاسی حرفه‌ای ایران همچون نیکول فریدنی، آلفرد یعقوب‌زاده، سیحون آیوازیان، آرمان استپانیان و... به چشم می‌خورد. این بخش شامل آثاری از گونه‌های عکاسی خبری، مستند، ورزشی، طبیعت، خلاقه و... است.

در بخش نقاشی نیز نام‌هایی چون مارکو گریگوریان، سیراک ملکونیان، سرگیس زاکاریان، میشا، سروژ باسقیان و ... ارائه شده و و در آنها بازتاب سنت‌های فرهنگی، ارزش‌های اجتماعی، بومی، آئینی و باورهای قومی ارامنه دیده می‌شود.

موزه هنرهای معاصر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نگارخانه لازار و تعدادی از مجموعه‌داران خصوصی در برپایی این نمایشگاه مشارکت دارند.