به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 16 فیلم کوتاه ایرانی است که در نخستین دوره جشنواره سراسری فیلم جم به نمایش درآمده است.

از جمله این آثار می‌توان به "الرماد"، "بهار"، "دیدار"، "حریم"، "من آمریکا را دوست داشتم"، "نیست اما هست"، "روی موج سرما"، "سفیر"، "وطن دوستی"، "عروسک گمشده"، "در آستانه بهشت"، "دیکتاتور بزرگ"، "نگذار دلت بگیرد"، "نقطه نهایی"، "صبر ایوب" و "تا تو هستی" اشاره کرد.

این آثار با مدت زمانی یک تا 33 دقیقه ساخته فیلمسازانی چون کاوه سجادی‌حسینی، وحید زارع‌زاده، علی لطفی، پیام زین‌العابدینی، مرتضی شعبانی، معین صمدی، مرتضی پایه‌شناس، رامین راهبر، علیرضا عین‌القضاتی، محمد جعفری، وحید چاووش، حسین شریف، کاوه قهرمان و ... است.

نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه جم (جوانه‌های مقاومت) ۳۱‬ اردیبهشت 87 در قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا (س) گشایش یافت و سوم خرداد همزمان با آزادسازی خرمشهر با معرفی برگزیدگان در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر به کار خود پایان داد.