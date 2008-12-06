به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مراسم سالانه "زنان در ضیافت سرگرمی" هالیوود ریپورتر روز جمعه با هدف تجلیل از شماره "100 قدرت: زنان در سرگرمی" این نشریه در هتل بورلی هیلز لس آنجلس برپا شد.

وینفری 54 ساله که سال 2007 رده هفتم فهرست هالیوود ریپورتر را داشت، امسال در رده نخست قرار گرفت. از 10 فرد برتر فهرست پارسال، 9 نفر برای سومین سال پیاپی در فهرست THR قرار دارند و تنها مری پرنت (8) رئیس گروه سینمای جهان استودیو مترو گلدوین مه‌یر، چهره جدید این فهرست است.

آن سوئینی رئیس گروه تلویزیونی دیسنی ـ ای‌بی‌سی، ایمی پاسکال رئیس گروه سینمایی سونی پیکچرز اینترتینمنت، نانسی تلم رئیس گروه تلویزیونی سی‌بی‌اس پارامونت و استیسی اسنایدر یکی از رئیسان دریم ورکس نفرات دوم تا پنجم فهرست هالیوود ریپورتر هستند.