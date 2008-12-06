40 متکدی حرفه ای در ساری شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابائی کارنامی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان مازندران در استانداری افزود: با شناسایی افراد مشخص شد که این افراد روزانه 25 تا 30 هزار تومان درآمد دارند.

وی خاطرنشان کرد: به رغم دستگیری این افراد و به واسطه نبود قانون دقیق مجرمانه برای برخورد با متکدیان، این افراد دوباره وارد جامعه شده و به امر تکدی گری ادامه می دهند.

معاون سیاسی فرمانداری ساری با اشاره به اینکه جلسات ستاد ساماندهی متکدیان به صورت ماهانه و منظم در فرمانداری برگزار می شود، تصریح کرد: در شش ماهه گذشته 134 متکدی در مرکز استان جمع آوری شدند.

به گفته وی، از تعداد فوق فقط دو نفر روانه زندان شده و بقیه دوباره برای گدایی مجدد به جامعه وارد شدند.

وی افزود: تعداد 76 نفر از متکدیان فوق از خانواده دروایش بوده که در برنامه طرح ساماندهی متکدیان گنجانده نشده است.

این مسئول فرمانداری ساری با اشاره به اینکه ساماندهی و جمع آوری متکدیان در مرکز استان به سالانه 90 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد از اعلام آمادگی موسسه خیریه عشاق المهدی برای امر ساماندهی متکدیان مرکز استان خبر داد.

بابائی در پایان میانگین سنی افراد متکدی و گدا را در مرکز استان بین سنین شش تا 75 سال عنوان کرد و گفت: بیش از نیمی از افراد از شهرهای دیگر استان روزانه برای گدائی به ساری سفر می کنند.

شهرستان ساری مرکز استان مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.