اراده ایران و اکوادور برای همکاری در انرژی، صنعت و تجارت / افتتاح سفارت‌‌ در دو پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد که دقایقی پیش به همراه رافائل کوره آ، رئیس جمهور اکوادور در جمع خبرنگاران سخن می گفت در پاسخ به سئوال خبرنگار اکوادوری درباره روابط دو کشور گفت: امروز گرچه روابط دو کشور تازه شروع شده است اما جمهوری اسلامی ایران علاقمند است در تمامی زمینه ها این ارتباط را با کشور اکوادور گسترش دهد.

وی افزود: ما هیچ محدودیت و مانعی برای روابط دو کشور نمی بینیم و امروز هم در همین رابطه مذاکرات خوبی بین بنده و آقای رئیس جمهور و همچنین وزیران دو کشور صورت گرفته که امیدوارم به نتایج خوبی برسد.

رئیس جمهور بحث در زمینه های نفت، انرژی صنعت و تجارت را از موضوعات مورد بحث بین دو کشور خواند و گفت: همکاریهای دو جانبه ایران و اکوادور به نفع منطقه و جامعه جهانی است.

دکتر احمدی نژاد همچنین خاطرنشان کرد: امروز پروژه های خوبی بین دو کشور تعریف شده است و وزیران دو کشور در این رابطه با یکدیگر مذاکره کرده اند.

وی در پایان همچنین ابراز امیدواری کرد که سفر رئیس جمهور اکوادور به تهران سفری موفقیت آمیز برای هر دو کشور باشد.

رافائل کوره آ، رئیس جمهور اکوادور نیز ضمن ابراز خرسندی خود از سفر به جمهوری اسلامی ایران گفت: با شروع دولت جدید در کشور اکوادور امیدوارم روابط دو جانبه بین دو کشور ایران و اکوادور از گسترش قابل توجهی برخوردار شود.

وی خاطرنشان کرد : در گذشته بین دو کشور روابط سیاسی وجود نداشت؛ ولی امروز دفاتر بازرگانی در دو کشور وجود دارد و حتی در ژانویه نیز سفارتخانه های دو کشور ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور اکوادور گفت: خوشحالم که به ایران آمده ام و در راستای تعمیق پیوندها بین دو دولت با رئیس جمهور ایران گفتگو کردم.

کوره آ، ابراز امیدواری کرد که روابط کشورش با ایران گسترش یابد و پس از انجام گفتگوها این مذاکرات هر چه سریعتر اجرایی شود.