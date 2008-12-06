80 نقطه حادثه خیز در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی پیش از ظهر شنبه در حاشیه اجرای نمادین طرح انتظامی ترافیکی مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: میزان اعتبار تخصیص یافته برای حذف 60 نقطه حادثه خیز امسال چهار میلیارد تومان است.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون تعداد 150 نقطه از 290 نقطه حادثه خیز استان رفع شده است.

مدیر کل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه امسال 40 اکیپ راهداری با 200 دستگاه ماشین آلات به استعداد 300 راهدار و 16 راهدارخانه به امر حفاظت، نگهداری و برف روبی جاده های برفگیر استان می پردازند از اعزام دو دستگاه برف خور برای نخستین بار در سطح جاده های مواصلاتی استان خبر داد.

رحیمی با تاکید بر هماهنگی رانندگان در هنگام عزیمت به جاده های برفگیر استان با اداره کل هواشناسی خاطرنشان کرد: رانندگان در مواقع بحران از تردد در حاشیه گردنه ها و نقاط صخره ای محورها بپرهیزند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تعریض محور هراز در دستور کار جدی این اداره کل قرار گرفته است، تصریح کرد: پیچ شیطان در این محور با احداث گالری باکسی ایمن سازی می شود.

رحیمی با بیان اینکه عملیات چهار خطه کردن محور تهران به سوادکوه با تخصیص اعتبار 20 میلیارد تومانی آغاز شده است پیش بینی کرد این محور تا پایان سال 89 چهار خطه شود.

مازندران از طریق محورهای هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط است.