به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی فیلم سینمایی "دعوت" و حضور حاتمیکیا در محافل مختلف فرصت آن را به وجود آورد تا این فیلمساز نسل انقلاب خواسته خود را مبنی بر خروج "به رنگ ارغوان" از فهرست فیلمهای توقیفی اعلام کند و خواستار نمایش آن در جشنواره بیست و هفتم فجر شود.
حاتمیکیا در نشستی که در دانشگاه صنعتی شریف با موضوع 30 سال سینمای ایران پس از انقلاب برگزار شد، اظهار داشت که امروز پس از گذشت چهار سال از تولید و توقیف "به رنگ ارغوان" دیگر زهر آن گرفته شده و میتوان شرایط اکران عمومی فیلم را فراهم کرد.
حاتمیکیا و فرخنژاد در نمایی از پشت صحنه "به رنگ ارغوان"
او در حالی خواسته قلبی خود را مبنی بر نمایش فیلم مطرح میکند که خود در زمستان 83 پس از انتشار خبرهای اولیه در مورد توقیف "به رنگ ارغوان" با نگارش نامهای خطاب به وزیر اطلاعات وقت اعلام کرد نگرانیهای این وزارتخانه را در مورد مسائل مطرحشده در فیلم درک و برای حفظ آرامش از اکران آن صرف نظر میکند.
حاتمیکیا که یک روز چنین با وزارت اطلاعات مدارا کرد، امروز خواستار درک متقابل از سوی آنان شده تا بتواند فیلمی را که از ابتدا هم حساسیتهایی درباره موضوع آن وجود داشت، به نمایش درآورد. فیلمی که دیگر امروز به گفته خود وی زهرش گرفته شده و مشکلی برای نمایش ندارد.
از سوی دیگر، سیدجمال ساداتیان تهیهکننده "به رنگ ارغوان" در این سالها اجازه نداد یاد فیلم از ذهنها پاک شود. در زمانی که حاتمیکیا کمتر درباره "به رنگ ارغوان" حرف زد و فقط در نشستهای اخیر به مناسبت اکران "دعوت" درباره فیلم ناکام خود سخن گفت، ساداتیان همواره از تلاش برای اکران یا حضورهای جشنوارهای فیلم خبر میداد.
هر چند ساداتیان بارها اظهار داشت مشکل فیلم در حال حل شدن است، اما هرگز چنین نشد و امسال هم تهیهکننده "به رنگ ارغوان" فقط اظهار امیدواری میکند فیلمش در سیامین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرایط اکران در جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر را به دست آورد.
در چهار سال توقیف "به رنگ ارغوان" امسال نخستین دورهای است که حاتمیکیا خود وارد میدان شده و اعلام کرده است دوست دارد فیلمش را روی پرده ببیند. مطمئناً تنها راه اکران فیلم و حضور آن در جشنواره فیلم فجر همراهی نهادهایی است که چهار سال پیش با موضوع آن مشکل داشتند.
به نظر میرسد همزمان با سیامین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتظار نگاهی بزگوارانه از مجموعه دولت نهم به "به رنگ ارغوان" حاتمیکیا چندان بیراه نباشد. حالا که کارگردان تاکید دارد زهر فیلمش در این مدت توقیف گرفته شده، بیست و هفتیمن جشنواره فیلم فجر بهترین زمان و مکان برای اکران آن است.
"به رنگ ارغوان" داستان یک مامور وزارت اطلاعات است که در شرایطی بسیار دشوار باید میان عشق و وظیفه یکی را انتخاب کند. حمید فرخنژاد، خزر معصومی، فرهاد قائمیان، کورش تهامی و... در این فیلم بازی کردهاند.
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