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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۳

استقرار 11 اکیپ راهداری در گردنه‌ های برفگیر خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی گفت: 11 اکیپ برف‌روب به منظور کمک‌رسانی به مسافران و تسهیل در عبور و مرور در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برفگیر این استان مستقر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم نصری ظهر امروز در مراسم اعزام اکیپ‌ های راهداری زمستانی، تصریح کرد: این گروه‌ ها با 30 دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و 65 نیروی عملیاتی برای بازنگهداری بیش از 13 هزار کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان در جاده‌ها مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه زمان حضور این گروه‌ها تا 20 فروردین سال 88 است، افزود: علاوه بر گروه‌های مستقر در گردنه‌ ها هشت تیم آماده با تعداد 25 دستگاه ماشین ‌آالات پشتیبانی اکیپ‌ ها را بر عهده دارند.

به گفته وی اکیپ ‌های راهداری در کنار پلیس ‌راه، هلال ‌‌احمر و اورژانس به مسافران خدمات ارائه می دهند.

نصری خواستار تجهیزکردن وسایط نقلیه به زنجیر چرخ و سایر تجهیزات ایمنی شد و تصریح کرد: مسافران می ‌توانند قبل از حرکت وضعیت راه مورد نظر خود را از سامانه گویای 141 وزارت راه و ترابری و همچنین اطلاعات راه‌های استان با تلفن 2238100-0561 جویا شوند.  

کد مطلب 795852

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