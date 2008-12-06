زیباترین کتابهای 10 ناشر ایرانی راهی آلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام این کار "کتابهای زیبای ایرانی" برای حضور در نمایشگاه لایپزیک و شرکت در مسابقه‌ بین‌المللی این نمایشگاه به آلمان ارسال شدند.

انتشارات پیدایش، دستان، رسم، شباویز، کیمیانگار، گاج، گویا، مثلت، نگار و یساولی از جمله ناشرانی هستند که کتابهایشان امسال برای شرکت در این مسابقه راهی آلمان شده‌اند.

این مسابقه از سال 1963 تا کنون همه‌ساله در آلمان برگزار می‌شود و نتیجه‌ نهایی داوری در نمایشگاه بین‌المللی لایپزیک اعلام می‌شود. از سال 2007 ایران کتابهای برگزیده خود را برای شرکت در این مسابقه ارسال می‌کند.

در سال 2008 جایزه‌ ویژه‌ نمایشگاه با نام "حرف زرین" به ‌یک کتاب ونزویلایی اعطا شد. جایزه‌ اول را که "مدال زرین" نام دارد یک کتاب از کشور سوئیس به ‌دست آورد.



دو جایزه‌ دوم با عنوان "مدال سیمین" را دو کتاب آلمانی و ژاپنی از آن خود کردند و پنج جایزه‌ سوم که "مدال برنز" بود به‌ کتابهایی از کشورهای آلمان (دو برنده)، فرانسه و سوئیس (دو برنده) اهدا شد. پنج کتاب نیز موفق به ‌دریافت دیپلم افتخار شدند که به ترتیب از کشورهای چین، هلند، پرتغال، سوییس و جمهوری چک بودند.

این مسابقه هر سال در 7 رشته‌ ادبیات، غیرداستانی و علمی، هنر و عکاسی، ادبیات کودک و نوجوان، درسی و آموزشی، ویژه با تیراژ محدود، کاتالوگ و امثال آن برگزار می‌شود.

کلیه‌ کتابهای زیبای ارسالی از کشورهای مختلف شرکت‌کننده طی سال در نمایشگاههای مختلف بین‌المللی به‌نمایش گذاشته می‌شوند تا تمامی علاقمندان در سراسر جهان بتوانند کتابهای زیباتر دنیا را از نزدیک ببینند.

هدف این نمایشگاه نشان دادن ارزش کتاب به ‌دست‌اندرکاران فرهنگ مکتوب است تا علاوه بر تولید یک کتاب به ‌صورت یک اثر جاودانه‌ هنری آن را برای خریدار و خواننده لذت‌بخش کرد.