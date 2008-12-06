جشنواره نوآوری در حوزه مدیریت شهری فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمحمدهادی ایازی مشاور عالی شهردار تهران گفت: بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور که ایران را در سال 1404 از لحاظ علمی به قدرت برتر منطقه تبدیل خواهد ساخت، لازم است اقدامات مختلف اجرایی، علمی و پژوهشی صورت بگیرد.

وی با اشاره به تدوین سند چشم انداز شهرداری تهران به عنوان یکی از سندهای مهم چشم انداز بیست ساله نظام افزود: شهرداری تهران با اختصاص 3 درصد از بودجه خود به بحث پژوهش گامهای مهمی در این زمینه برداشته است.

ایازی با توجه به بند اول سند چشم انداز شهرداری تهران در ارتباط با اهمیت "پژوهش محوری" گفت: تدوین منشور علمی شهرداری با توجه به اسناد بالا دستی تدوین و به بخشهای ذی ربط ابلاغ شده است.

سخنگوی شهرداری تهران از بسیج تمامی حوزه های مختلف و ایجاد بسترهای مناسب جهت هماهنگی و سازماندهی تمامی فعالیتهای پژوهشی در حوزه های مختلف شهرداری به عنوان گامهای بعدی در راستای تحقق سند چشم انداز شهرداری تهران نام برد.

ایازی ادامه داد: انجام پژوهشهای مختلف در حوزه مدیریت شهری نیازمند جذب نیروهای نخبه و دارای توان علمی و پژوهشی بالا در این زمینه است که ایجاد مرکز مطالعات شهر تهران در همین راستا صورت گرفته است.

وی همچنین از برگزاری جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش ونوآوری در حوزه مدیریت شهری به عنوان یکی دیگر از راههای تحقق سند چشم انداز شهرداری تهران نام برد و افزود: برگزاری این جشنواره موجب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر کارشناسان، مدیران و دست اندرکاران سازمانهای ذی ربط در امر پژوهش را فراهم آورده است.

دومین جشنواره انتخاب برترینهای پژوهش ونوآوری در حوزه مدیریت شهری ساعت 15 روز یکشنبه 17 آذرماه جاری با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران، مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و جمعی از مدیران شهری در بوستان گفتگو افتتاح می شود.

در حاشیه این جشنواره که از 17 تا 22 آذرماه جاری برگزار می شود نمایشگاهی از مطالعات، تحقیقات و پژوهشهای ارائه شده در حوزه مدیریت شهری نیز برپا می شود.