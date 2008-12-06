پیشگامی دانشجویان بسترساز تحولات موثری در جامعه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، علاء الدین بروجردی عصر امروز در سخنانی با اشاره به 16 آذرماه و روز دانشجو، اظهار داشت: پیشگامی و جلوداری دانشجویان در ایجاد و بسترسازی تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اطلاع آنان از ماورای مسائل و رخدادهای داخلی و تحولات جهانی، استقلال فکری و شناخت نیازها و مشکلات موجود در جامعه همه حکایت از وجود استعداد و سرمایه های عظیم دانشجویان دارد که این امر لازمه پیشرفت و ترقی و تعالی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه امروز دانشگاه به محلی برای تولید علم و نوآوری تبدیل شده است، خاطر نشان کرد: دانشجویان همواره به دور از غوغاهای سیاسی به دنبال اجرای عدالت و آزادی خواهی و اصلاح امور بوده اند.

نماینده مردم بروجرد با بیان اینکه دانشجویان همواره انزجار خود را از استکبار جهانی و در راس آنها آمریکای جهان خوار ابراز کرده اند، بیان داشت: شانزدهم آذرماه هر سال یادآور یکی از عظیم ترین حماسه های جاویدان جوانان دلیر این مرز و بوم است که برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشگاه و دانشگاهیان افزودند.

بروجردی خاطر نشان کرد: روز دانشجو که یادآور به خاک و خون کشیده شدن سه تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض به سفر معاون رئیس جمهور سابق آمریکا به ایران است خود گویای ماهیت ضد استعماری و استبدادی جنبش دانشجویی است.

وی یادآور شد: همچنین دانشجویان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس نشان دادند که می توان در کنار کسب علم و دانش به جهاد و مبارزه با دشمن نیز پرداخت و در هر دو این امور سرافرازانه بیرون آمد.