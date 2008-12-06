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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۷

"10 عکس" در دهه فجر پخش نمی‌شود

"10 عکس" در دهه فجر پخش نمی‌شود

تولید مجموعه فیلم‌های تلویزیونی "10 عکس" که قرار بود به تهیه‌کنندگی بهروز خوشرزم برای پخش در دهه فجر امسال آماده شود، به تعویق افتاد.

خوشرزم در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این مجموعه فیلم‌های 90 دقیقه‌ای در شبکه دو تولید شود، اما سیمافیلم مسئولیت تولید آن را بر عهده گرفته و شبکه اصراری برای رساندن آنها به دهه فجر امسال ندارد. گروه نویسندگان زیر نظر فرهاد توحیدی متن‌های این 10 فیلم را می‌نویسند و با پایان این مرحله پیش‌تولید شروع می‌شود.

تهیه‌کننده "10 عکس" افزود: نگارش متن مجموعه استاد صنعتی و "توفان صحرا" هم ادامه دارد. با آماده شدن متن مجموعه استاد صنعتی بهار آینده این مجموعه را کلید می‌زنیم و پس از آن تولید "توفان صحرا" شروع می‌شود. بخش تحقیق فیلمنامه این فیلم به پایان رسیده و توحیدی متن را می‌نویسد.

پروژه سینمایی "توفان صحرا" درباره ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 1358 است.

کد مطلب 795872

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