خوشرزم در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این مجموعه فیلم‌های 90 دقیقه‌ای در شبکه دو تولید شود، اما سیمافیلم مسئولیت تولید آن را بر عهده گرفته و شبکه اصراری برای رساندن آنها به دهه فجر امسال ندارد. گروه نویسندگان زیر نظر فرهاد توحیدی متن‌های این 10 فیلم را می‌نویسند و با پایان این مرحله پیش‌تولید شروع می‌شود.

تهیه‌کننده "10 عکس" افزود: نگارش متن مجموعه استاد صنعتی و "توفان صحرا" هم ادامه دارد. با آماده شدن متن مجموعه استاد صنعتی بهار آینده این مجموعه را کلید می‌زنیم و پس از آن تولید "توفان صحرا" شروع می‌شود. بخش تحقیق فیلمنامه این فیلم به پایان رسیده و توحیدی متن را می‌نویسد.

پروژه سینمایی "توفان صحرا" درباره ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 1358 است.