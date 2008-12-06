خوشرزم در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این مجموعه فیلمهای 90 دقیقهای در شبکه دو تولید شود، اما سیمافیلم مسئولیت تولید آن را بر عهده گرفته و شبکه اصراری برای رساندن آنها به دهه فجر امسال ندارد. گروه نویسندگان زیر نظر فرهاد توحیدی متنهای این 10 فیلم را مینویسند و با پایان این مرحله پیشتولید شروع میشود.
تهیهکننده "10 عکس" افزود: نگارش متن مجموعه استاد صنعتی و "توفان صحرا" هم ادامه دارد. با آماده شدن متن مجموعه استاد صنعتی بهار آینده این مجموعه را کلید میزنیم و پس از آن تولید "توفان صحرا" شروع میشود. بخش تحقیق فیلمنامه این فیلم به پایان رسیده و توحیدی متن را مینویسد.
پروژه سینمایی "توفان صحرا" درباره ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 1358 است.
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